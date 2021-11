Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Meschede-Freienohl

Meschede (ots)

Am Sonntag, 14.11.2021, 00.27 Uhr befuhr ein 30jähriger Mann aus Meschede mit seinem Motorroller (Kleinkraftrad) die Kapellenstraße in Freienohl. Im Verlauf stieß er gegen einen geparkten PKW und kam hierdurch zu Fall. Bei dem Unfall verletzte sich der Mescheder so schwer, dass er notoperiert werden musste. Lebensgefahr besteht jedoch nicht. Es ergaben sich Hinweise, dass der Mann deutlich unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Des Weiteren war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und eine entsprechende Anzeige gefertigt. (Wie)

