Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Brilon

Brilon (ots)

Am Samstag, 13.11.2021 befuhr ein 11jähriges Mädchen aus Hamburg mit ihrem Tretroller gegen 14.05 Uhr den Finkenweg in Richtung Andreasstraße. In Höhe des Nachtigallenwegs stürzte sie aus noch ungeklärter Ursache, fiel über den Lenker des Rollers zu Boden und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Das Kind musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Das Kind trug keinen Helm. (Wie)

