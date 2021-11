Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfallflucht nach Zusammenstoß mit Hund

Winterberg (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht mit einem verletzten Hund sucht die Polizei nach Hinweisen. Ein Hund lief am Mittwoch gegen 14.30 Uhr unkontrolliert auf die Küstelberger Straße. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einem grauen SUV. Dieser war von Niedersfeld in Richtung Küstelberg unterwegs. Der Hund erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Die Tierhalterin kümmerte sich um den Mischling. Der SUV flüchtete nach dem Unfall in Richtung Küstelberg. Hinweise nimmt die Polizei in Winterberg unter 0 29 81 - 90 200 entgegen.

