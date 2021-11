Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Graffiti

Winterberg (ots)

Mit einem etwa 10 x 1,5 Meter großen Graffiti beschmierten unbekannte Täter die Rückseite der Dreifachturnhalle an der Straße "Am Postteich". Die Tatzeit der Sachbeschädigung liegt am vergangenen Wochenende zwischen dem 06.und 08. November. Hinweise zu den Tätern liegen bislang nicht vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Winterberg unter 0 29 81 - 90 200 in Verbindung.

