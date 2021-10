Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 19-jähriger Autofahrer benutzt Blaulicht und bremst Rettungswagen im Einsatz aus

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

Weil er am gestrigen Mittwochabend im Kasseler Stadtteil Bettenhausen ein Blaulicht einschaltete und einen im Einsatz befindlichen Rettungswagen ausbremste, muss sich ein 19-Jähriger aus Niestetal nun wegen gefährlicher Eingriffe in den Straßenverkehr und Amtsanmaßung verantworten. Die Rettungssanitäter hatten die Polizei wegen des Autos mit eingeschaltetem Blaulicht verständigt, da dieses nicht den Eindruck eines Zivilwagens der Polizei machte. Die anschließende Fahndung mit dem durchgegebenen Kennzeichen führte die Polizisten des Reviers Ost schließlich zur Wohnanschrift des 19-Jährigen, der sich reumütig zeigte und den Beamten das Blaulicht aushändigte. Er erklärte, dass er sich mit der Aktion einen Spaß erlauben, aber den Rettungswagen nicht behindern wollte.

Die Mitteilung über den Pkw mit Blaulicht war gegen 22 Uhr bei der Polizei eingegangen. Die Rettungssanitäter waren mit ihrem Fahrzeug mit eingeschaltetem Blaulicht in der Osterholzstraße unterwegs, als plötzlich von links aus der Göttinger Straße das Auto mit Blaulicht kam, ein Stoppschild überfuhr, ihnen die Vorfahrt nahm und sich vor sie setzte. Dadurch war der Fahrer des Rettungswagens gezwungen, abzubremsen. Anschließend nahm der Mann am Steuer des Wagens während der Fahrt das Blaulicht durch das geöffnete Fenster vom Dach und hielt an der roten Ampel an. Die Rettungskräfte setzten den Transport ihres Patienten in ein Krankenhaus fort, alarmierten aber gleichzeitig telefonisch die Polizei. Zu einem zeitlichen Verzug des dringenden Transports war es glücklicherweise nicht gekommen. Die Ermittlungen gegen den 19-Jährigen dauern an.

