POL-KS: Autoaufbrecher zweimal in einer Nacht festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Nord und -Wesertor:

Gleich zweimal wurde ein mutmaßlicher Autoaufbrecher in der Nacht zum heutigen Mittwoch in Kassel von der Polizei festgenommen. Zunächst hatte sich gegen 23:30 Uhr ein Diebstahlsopfer aus der Jägerstraße gemeldet. Während eines kurzen Restaurantbesuchs war eine Bauchtasche und das darin befindliche Bargeld aus seinem unverschlossenen VW Caddy gestohlen worden. Bei der Anzeigenaufnahme der Beamten des Polizeireviers Mitte und der anschließenden Fahndung war der unbekannten Täter bereits spurlos verschwunden. Kurz vor Mitternacht alarmierte der Caddy-Besitzer erneut die Polizei, nachdem er den mutmaßlichen Täter mit seiner Bauchtasche in der Gießbergstraße entdeckt hatte. Kurz darauf klickten für den in Kassel wohnenden 18-Jährigen die Handschellen. Die Bauchtasche konnte das Opfer wieder in Empfang nehmen, von dem Bargeld fehlte allerdings jede Spur. Nach den polizeilichen Maßnahmen auf dem Revier wurde der Tatverdächtige auf freien Fuß entlassen.

Nur rund zwei Stunden später rief er erneut die Polizei auf den Plan. Am Töpfenmarkt hatte ein Anwohner einen Mann ertappt, der mit einem Schraubenzieher versuchte, seinen geparkten Audi aufzubrechen. Der Autobesitzer war zuvor durch Scheibenklirren auf den Dieb aufmerksam geworden und hatte ihn bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Wieder handelte es sich bei dem Festgenommenen um den 18-Jährigen. Der Schaden an dem Audi, an dem er Scheiben eingeschlagen und an einer Tür gehebelt hatte, beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Die Beamten brachten den Tatverdächtigen zur Verhinderung weiterer Straftaten in die Gewahrsamszellen des Polizeipräsidiums. Ob er auch für weitere nächtliche Autoaufbrüche im Innenstadtbereich als Täter infrage kommt, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

