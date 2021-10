Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte versuchten Geldautomaten in Bad Emstal-Sand aufzusprengen: Explosion blieb aus; Kripo sucht Zeugen

Bad Emstal-Sand (Landkreis Kassel): Unbekannte haben in der Nacht zum gestrigen Dienstag im Bad Emstaler Ortsteil Sand versucht, einen Geldautomaten aufzusprengen. Die Täter scheiterten jedoch, es kam zu keiner Explosion. Ohne Beute flüchteten sie anschließend vom Tatort in der Kasseler Straße in unbekannte Richtung. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder denen in der Tatnacht verdächtige Fahrzeuge in Sand aufgefallen sind.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte sich die Tat gegen 3:20 Uhr in der Nacht zum Dienstag ereignet. Die Täter hatten den Geldautomaten manipuliert und anschließend offenbar versucht, ein Sprengmittel in diesen einzubringen. Aus noch unbekannten Gründen scheiterte ihr weiteres Vorhaben und es kam zu keiner Explosion, woraufhin die Unbekannten mitsamt ihren Utensilien das Weite suchten. Aufgrund der Manipulationen an dem Automaten war an diesem jedoch ein Defekt entstanden, woraufhin die Tat anschließend auffiel. Durch die Auswertung von Bildern einer Überwachungskamera ist bekannt, dass es sich um mindestens zwei Täter handelte, die dunkle Kleidung trugen, maskiert waren und von denen einer einen grauen Rucksack mitführte.

Die weiteren Ermittlungen werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Täter mit einem Fahrzeug unterwegs waren. Zeugen, die Hinweise auf ein verdächtiges Fahrzeug oder die unbekannten Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

