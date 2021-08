Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht

Oberalben-Mayweilerhof (ots)

In der Zeit zwischen 04.00 und 05.00 Uhr fährt ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen die Gartenmauer das Anwesens 10a. Anschließend entfernt er sich, ohne den Pflichten eines Verkehrsunfallbeteiligten nachzukommen. An der Unfallörtlichkeit konnte ein Schild mit der Aufschrift "Dein Auto ist schneller...aber ich fahre vor dir" aufgefunden werden. Dieses dürfte nach derzeitigem Ermittlungsstand an dem unfallverursachenden Fahrzeug befestigt gewesen sein. Der Sachschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter der Telefonnummer: 06381/919-0 oder per Email an pikusel@polizei.rlp.de entgegen.|pikus

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell