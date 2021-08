Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fahrzeug beschädigt Mauer und flüchtet im Nachgang unerlaubt

Oberweiler Im Tal (ots)

Am Mittwoch den 25.08.2021 kam ein bislang unbekanntes Fahrzeug im Zeitraum von 11:15 Uhr bis 16:30 Uhr in der Hauptstraße in Oberweiler im Tal in einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte eine anliegende Mauer. Nach besagtem Unfall entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizeiinspektion Lauterecken bittet mögliche Zeugen sich unter der Telefonnummer 06382-9110 zu melden. |pilek

