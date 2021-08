Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fußgängerin übersehen, leichte Verletzungen sind die Folge

Konken (ots)

Am Dienstag Morgen will eine 41-jährige PKW-Fahrerin in der Hauptstraße einparken und verletzt dabei eine Fußgängerin leicht. Die Dame übersah demnach beim rückwärts Einparken die dahinter querende Fußgängerin und erfasste diese mit ihrem Fahrzeug. Die 52-Jährige wurde hierdurch leicht verletzt, musste aber nicht notärztlich versorgt werden. Die Fahrerin war sichtlich erschrocken. |pikus

