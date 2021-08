Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zigaretten gestohlen, Zeugen gesucht

Lauterecken (ots)

Unbekannte Täter plündern Tabakregal und flüchten in unbekannte Richtung. Die Täter hielten sich am Montag gegen 15:30 Uhr im Kassenbereich eines Discounters in der Saarbrücker Straße auf. Sie nutzen einen günstigen Augenblick aus und verschwanden mit Zigarettenpackungen in erheblicher Anzahl. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Täter trugen beide eine dunkle Hose und ein weißes T-Shirt. Einer war ca. 1,80 Meter groß. Der zweite wurde etwas größer geschätzt. Beide sollen zwischen 25 und 30 Jahre alt sein. Als weitere Beschreibung wurde eine normale Figur und kurze, schwarze Haare angegeben. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 zu melden. |pilek

