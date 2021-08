Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Sattelzug mit Ladungssicherungsmängeln

Bild-Infos

Download

Kaiserslautern-Einsiedlerhof (ots)

Im Rahmen mobiler Schwerverkehrskontrollen fiel den Beamten der zentralen Verkehrsdienste auf der A6, in Richtung Saarbrücken, ein Lkw auf, der Beton-Abfälle transportierte. Die Ladung ragte deutlich über die Bordwände. Eine Abdeckplane zur Ladungssicherung befand sich zusammengelegt in einer Staubox. Der Lkw wurde deshalb einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass es sich bei der nicht gesicherten Ladung um Beton-Brocken in unterschiedlicher Größe handelte, welche aufgrund ihrer Beschaffenheit durchaus von der Ladefläche auf Fahrbahn fallen könnten. Die Weiterfahrt wurde deshalb bis zur Sicherung untersagt. Der Fahrer gab den Verkehrsverstoß zu.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell