POL-PDKL: Unfall aufgrund Regen und mangelhafter Reifen

Kaiserslautern-Ost (ots)

Am Sonntag Abend kam es auf der A6 bei Kaiserslautern-Ost zu einem Verkehrsunfall aufgrund des einsetzenden Starkregens. Der 33-jährige Fahrer eines Mazda befuhr den linken von drei Fahrstreifen. Infolge des Regens kam es zu Aquaplaning, weshalb der Mann sein Fahrzeug nicht mehr unter Kontrolle bringen konnte und ins Schleudern kam. Hierbei streifte er einen auf dem mittleren Fahrstreifen fahrenden Jeep. Der Mazda drehte sich mehrfach und kam schließlich in der Mittelschutzplanke verkeilt zum Stehen. Der Regen war allerdings nicht der einzige Grund für den Unfall. Bei dem Fahrzeug waren an der Hinterachse Reifen montiert, die absolut an der Abfahrgrenze und noch dazu für dieses Fahrzeug nicht zulässig waren. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, allerdings entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro.

