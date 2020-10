Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1582) Rauschgift im Pkw - Verkehrspolizei nahm mutmaßlichen Drogenkurier fest

SchwabachSchwabach (ots)

Am Dienstagabend (27.10.2020) entdeckte eine Streife der Verkehrspolizei Feucht bei einer Fahrzeugkontrolle auf der A6 in Fahrtrichtung Amberg eine größere Menge Marihuana. Der 36-jährige Fahrer, ein mutmaßlicher Drogenkurier, befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Der Renault des 36-jährigen Tatverdächtigen war gegen 21:00 Uhr ins Visier der Streife geraten. Auf Höhe der Anschlussstelle Schwabach-Süd unterzogen sie das Fahrzeug einer Kontrolle. Im Zuge einer Durchsuchung des Pkw entdeckten die Polizisten in einem Versteck hinter der Rückbank insgesamt rund 10 kg Marihuana.

Für den 36-jährigen Fahrer, der sich offensichtlich auf der Durchreise ins benachbarte Ausland befand, war die Reise beendet - die Beamten nahmen ihn fest und beschlagnahmten das Rauschgift. Die weiteren Ermittlungen werden vom Fachkommissariat der Kriminalpolizei Schwabach geführt. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte gegen den Festgenommenen Haftantrag. Der zuständige Ermittlungsrichter erließ zwischenzeitlich einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 36-Jährigen.

Michael Konrad/n

