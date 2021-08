Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Bedrohung mit Radkreuz

Kaiserslautern, Parkplatz Quaidersberg (ots)

Ein 47-jähriger Mann meldete der Autobahnpolizei, dass er auf dem Parkplatz Quaidersberg nahe Kaiserslautern auf der A6 bedroht worden sei. Er gab an, dass er mit seinem LKW auf der Autobahn in Richtung Mannheim gefahren wäre, wo es zu einem bislang nicht näher beschriebenen Konflikt zwischen ihm und einem anderen Fahrer eines Sattelzuges gekommen sei. Beide Lkw fuhren daraufhin auf den Parkplatz. Nach den Angaben des Anzeigers kam der Beschuldigte dort mit einem Radkreuz auf ihn zu und drohte ihm Schläge an, woraufhin sich dieser in sein Führerhaus flüchtete und einschloss. Der bislang unbekannte Täter schlug nun mehrmals gegen den Lkw und beschädigte dabei die Fahrertür und den Radlauf und fuhr anschließend weiter. Über das Kennzeichen und die Spedition wird nun nach dem Täter gesucht. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Autobahnpolizei Kaiserslautern zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell