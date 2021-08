Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Einbruch in Gaststätte

Güstrow (ots)

Im Zeitraum vom 29.07; 23:00 Uhr bis 30.07. 11:00 Uhr sind unbekannte Täter durch ein Fenster in die Gaststätte "Klubhaus am Inselsee", An den Bootshäusern 1 am Inselsee eingedrungen. Es wurde eine größere Summe Bargeld entwendet. Mögliche Zeugen zum Sachverhalt können sich telefonisch unter 038432660 im Polizeihauptrevier Güstrow melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell