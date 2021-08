Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Nach Einbrüchen: Polizei nimmt Tatverdächtige fest

Bruchmühlbach-Miesau (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Die Polizei hat am Dienstag zwei mutmaßliche Einbrecher festgenommen. Den Jugendlichen im Alter von 16 Jahren wird vorgeworfen, im Laufe des Tages in mindestens sieben Wohnhäuser eingebrochen zu sein. Ein Zeuge alarmierte am Nachmittag die Polizei, als er bemerkte, dass Einbrecher im Nachbaranwesen zugange waren. Mit einer Personenbeschreibung fahndeten die Beamte nach den mutmaßlichen Tätern. Sie konnten in der Kaiserstraße angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Die Polizei stellte Beweismittel und mögliches Diebesgut sicher. Mutmaßlich hatten es die Jugendlichen vorwiegend auf Bargeld in unterschiedlichen Währungen, Smartphones und elektronische Unterhaltungsgeräte abgesehen. Die Verdächtigen erwartet ein Strafverfahren. Die Polizei prüft, ob sie auch für weitere Taten in Frage kommen. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet um Hinweise: Wem sind am Dienstag in der Ortslage, insbesondere in der Flurstraße, Geisenbergstraße, In den Betzen, Am Herrenacker und in der Langwiedener Straße, Personen aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06371 9229 0 mit der Polizei Landstuhl in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell