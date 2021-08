Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einstündige Vollsperrung der B 420 nach Verkehrsunfall

Rammelsbach (ots)

In den späteren Abendstunden muss die B 420 innerorts aufgrund eines Verkehrsunfalls mit verletzten Personen für eine Stunde voll gesperrt werden. Ein 62-Jähriger wollte seinen PKW, mit dem er in Richtung Kusel unterwegs war, an einer Bushaltestelle in Richtung Altengaln wenden. Hierzu fuhr er auf die markierte Fläche der Bushaltestelle auf. Als er von dort den beabsichtigten Wendevorgang einleitete, übersah er einen aus Richtung Altenglan kommenden Motorradfahrer. Dieser fuhr ungebremst mit der auf die A-Säule des mittlerweile teils querstehenden/fahrenden PKW auf. Der Motorradfahrer wurde hierbei über das Fahrzeug geschleudert. Durch den Aufprall und anschließenden Sturz verletzte sich der Motorradfahrer schwerer, allerdings nicht lebensbedrohlich. Die Insassen des PKW erlitten lediglich leichte Verletzungen. Gemäß einliegenden Zeugenangaben soll der Motorradfahrer auffällig schnell gefahren sein und ggf. demnach auch einen Beitrag zum Unfall geleistet haben. Da beide Fahrer im Vorfeld Alkohol konsumiert hatten, wurde bei beiden Unfallbeteiligten eine Blutprobe angeordnet und durchgeführt. Ob die konsumierte Alkoholmenge jedoch unfallrelevant war, muss noch ermittelt werden. |pikus

