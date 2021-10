Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Räuber attackieren 60-Jährigen mit Pfefferspray und erbeuten Goldkette: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Das Opfer eines Raubes durch zwei bislang unbekannte Täter wurde am gestrigen Mittwochnachmittag ein 60-jähriger Mann im Treppenhaus eines Mehrparteienhauses in der Kasseler Innenstadt. Die Räuber hatten ihn mit Pfefferspray attackiert und anschließend seine Goldkette vom Hals gerissen. Mit ihrer Beute flüchteten die Täter letztlich unerkannt. Die mit den Ermittlungen in diesem Fall betrauten Beamten des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo suchen Zeugen, die Hinweise zu dem Raub geben können.

Wie die aufnehmende Streife des Polizeireviers Mitte berichtet, ereignete sich die Tat gegen 17:05 Uhr in einem Mehrparteienhaus in der Brüderstraße, Ecke Marställer Platz. Der 60-Jährige aus Kassel schilderte den Polizisten, dass er zu dieser Zeit kurz nach Betreten des Hauses in dem Treppenhaus von hinten angesprochen wurde. Als er sich umdrehte, sprühte ihm einer der beiden Täter völlig unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht, sodass er nichts mehr sehen konnte. Danach wurde er am Kragen seines T-Shirts gepackt. Nachdem er sich zur Wehr gesetzt und laut geschrien hatte, flüchteten die Täter aus dem Haus. Wie das Opfer später bemerkte, hatten die Unbekannten ihm seine Goldkette vom Hals gerissen. Zudem äußerte er die Vermutung, dass die Täter ihm möglicherweise zuvor auf seinem fußläufigen Weg vom Königsplatz gefolgt sein könnten. Von dem Räuber, der das Pfefferspray eingesetzt hatte, liegt folgende Beschreibung vor:

Ca. 20 bis 25 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß, schlank, leicht gebräunte Haut, dunkle Haare, südländisches Erscheinungsbild.

Sein unbekannter Komplize soll ebenfalls ein südländisches Erscheinungsbild gehabt haben, kann aber ansonsten nicht näher beschrieben werden.

Wer den Ermittlern des K 35 Hinweise zu dem Raub oder auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

