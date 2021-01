Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Bundespolizei Kaiserslautern bringt Ausreißer zurück

Bad Kreuznach (ots)

Am Freitag, den 22. Januar 2021, gegen 22.30 Uhr brachte eine Streife des Bundespolizeireviers Bad Kreuznach einen "jungen Ausreißer" zurück zu seiner Pflegefamilie. Dieser wurde bereits vor sieben Tagen von seinen Pflegeeltern als vermisst gemeldet und lebte in dieser Zeit vermutlich auf der Straße. Bei einer Kontrolle am Hauptbahnhof Bingen war seine Reise dann zu Ende. In Absprache mit den Pflegeeltern wurde der Jugendliche nach Hause gebracht.

