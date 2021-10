Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Alkoholisierter 31-Jähriger überschlägt sich bei Alleinunfall: 30.000 Euro Schaden

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel):

Ein unter Alkoholeinfluss stehender 31-Jähriger ist in der Nacht zum heutigen Donnerstag bei einem Alleinunfall in Baunatal mit seinem VW von der Straße abgekommen und hat sich anschließend mit dem Wagen überschlagen. Ein Rettungswagen brachte den Mann aus Schauenburg anschließend vorsorglich zur Untersuchung in ein Kasseler Krankenhaus, er blieb aber nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt. Der Gesamtsachschaden an dem VW und einer Fußgängerampel beläuft sich auf 30.000 Euro.

Wie die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Süd-West berichten, hatte sich der Unfall auf der Ausfahrt von der L3219 auf die Ulmenstraße gegen 4 Uhr ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der 31-Jährige vermutlich aufgrund seines Alkoholeinflusses mit dem VW ins Schleudern geraten. Daraufhin kam er nach links von der Straße ab, stieß gegen die Fußgängerampel und überschlug sich. Im angrenzenden Buschwerk kam das Auto schließlich zum Stehen. Da ein Atemalkoholtest bei dem Fahrer rund 1,5 Promille zum Ergebnis hatte, musste er sich im Krankenhaus einer Blutprobe unterziehen. An dem VW, der von einem Abschleppunternehmen geborgen werden musste, entstand Totalschaden in Höhe von 25.000 Euro. Mit weiteren rund 5.000 Euro schlägt der erhebliche Schaden an der Ampel zu Buche. Die Ermittlungen gegen den 31-Jährigen dauern an.

