Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Einbrüche in Imbisswagen - Zeugen gesucht

Neubrandenburg (ots)

Am vergangenen Wochenende ereigneten sich im Neubrandenburger Stadtgebiet zwei Einbrüche in Imbisswagen.

Einer der angegriffenen Verkaufsstände befindet sich nahe eines Supermarktes in der Woldegker Straße. Nach bisherigem Kenntnisstand verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Zeit vom 24.09.2021, 20:00 Uhr bis 25.09.2021, 10:15 Uhr gewaltsam Zutritt und entwendeten ca. 45 Getränkedosen aus dem darin befindlichen Kühlschrank. Der Schaden wird auf 500 EUR geschätzt.

Der zweite Angriff auf einen Imbisswagen ereignete sich im Zeitraum vom 25.09.2021, 23:00 Uhr bis 26.09.2021, 16:15 Uhr in der Straße "Zur Datze" in Neubrandenburg Burgholz. Auch in diesem Fall erfolgte der Zugang durch bislang unbekannte Täter auf gewaltsame Weise. Hier wurden ein geringer zweistelliger Bargeldbetrag sowie Lebensmittel entwendet, wodurch ca. 200 EUR Schaden entstanden sind.

Zur Spurensuche und -sicherung kamen Beamte des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg zum Einsatz. Im Rahmen der weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen werden Zeugen gesucht. Hinweise zu auffälligen Beobachtungen in Zusammenhang mit den Taten nimmt die Polizei in Neubrandenburg unter 0395-5582 5224 oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell