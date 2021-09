Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Korrektur zum Zeugenaufruf - Motorenöl in Fässern von Betriebsgelände gestohlen

Neubrandenburg (ots)

In der Zeit vom 23.09.2021, 18:00 Uhr bis 24.09.2021, 07:15 Uhr kam es in der Ihlenfelder Vorstadt in Neubrandenburg zu einem Einbruch in ein Kfz-Ersatzteilgeschäft, bei welchem mehr als 30 Fässer Motorenöl gestohlen wurden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich bislang unbekannte Täter zunächst gewaltsam Zutritt zum Betriebsgelände in der Ihlenfelder Straße und in der weiteren Folge zu einer Lagerhalle. Es wurden zwanzig 60-Liter-Fässer und dreizehn 200-Liter-Fässer entwendet. Der Schaden wird derzeit mit 15.000 EUR beziffert.

Zur Spurensicherung kamen am Tatort Beamte des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg zu Einsatz. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariats Neubrandenburg werden Zeugen gesucht. Wer zur Tatzeit in der Ihlenfelder Vorstadt auffällige Fahrzeug- und Personenbewegungen wahrgenommen hat oder Angaben zum Verbleib der Ölfässer machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395-5582 5224 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell