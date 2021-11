Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Fahren unter Alkoholeinfluss in Winterberg

Winterberg (ots)

Am Samstag, 13.11.2021, 17.40 Uhr wurde eine 29jährige Frau aus Schmallenberg auf der Straße Im Hagenblech überprüft, da sie im Fahrzeug sitzend Alkohol konsumierte. Bei der Kontrolle zeigte sich die 29jährige aggressiv und griff die einschreitenden Polizeibeamten an. Die Frau wurde daraufhin in Gewahrsam genommen und es wurde ihr ein Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Zeugen hatten die Frau zuvor mit dem Fahrzeug fahren gesehen. (Wie)

