Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Arnsberg: Durch eine aufgebrochene Terrassentür verschafften sich Einbrecher Zugang zu einem Einfamilienhaus an der Heinrich-Schnettler-Straße. Die Tat geschah am Mittwoch, zwischen 13 Uhr und 18.55 Uhr. Über die entwendete Beute können bislang keine Angaben gemacht werden. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

