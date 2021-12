Polizei Wuppertal

POL-W: SG Auto überschlägt sich - Fahrer läuft weg

Wuppertal (ots)

Heute in den frühen Morgenstunden (10.12.2021, 00:40 Uhr) kam es in Solingen zu einem Unfall, bei dem sich ein Fahrzeug überschlug. Der Fahrer eines VW Golf verlor auf der Ittertalstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet mit den Reifen gegen den rechten Bordstein. Anschließend schleuderte er nach links auf eine Böschung. In der Folge überschlug sich der Wagen und rutschte auf dem Dach gegen einen Stapel Dachziegel. Der 19-jährige Fahrer kletterte heraus und versuchte zu Fuß zu flüchten. Er konnte kurze Zeit später in der Nähe gestellt werden. Bei dem Unfall hatte er sich schwerere Verletzungen zugezogen. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Da er nach ersten Erkenntnissen alkoholische Getränke zu sich genommen haben könnte, musste er eine Blutprobe abgeben. Eine Fahrerlaubnis konnte er nicht vorweisen. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von circa 5000 Euro. (sw)

