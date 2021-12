Polizei Wuppertal

POL-W: W Mutmaßliche Einbrecher festgenommen - Polizeihubschrauber im Einsatz - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Heute Morgen (10.12.2021, 04:30 Uhr) konnten zwei Männer festgenommen werden, die im Verdacht stehen einen Einbruch begangen zu haben. Zeugen, die an einer Bushaltestelle an der Viehhofstraße warteten, bemerkten zwei Personen, die sich an einem Gebäudekomplex nahe den Bahngleisen zwischen der Viehhofstraße und dem Bahnhof Steinbeck zu schaffen machten. Die Verdächtigen drangen in die Räume der Spedition ein und flüchteten kurze Zeit später in Richtung Güterstraße. Polizeibeamte konnten den Bereich umstellen und einen der Männer kurze Zeit später festnehmen. Ein weiterer Verdächtiger konnte von einem zwischenzeitlich angeforderten Polizeihubschrauber in einem Gebüsch festgestellt und zur Aufgabe bewegt werden. Die polizeibekannten 22- und 53-jährigen Männer werden auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, mit dem Ziel, sie der Untersuchungshaft zuzuführen.

