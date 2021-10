Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unter Einfluss von Medikamenten mit dem E-Scooter unterwegs

Landau (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle eines E-Scooter Fahrers in der Maximilianstraße in Landau konnten Beamte der Polizeiinspektion Landau bei dem Fahrer erhebliche Auffälligkeiten feststellen, welche auf eine Beeinflussung durch Medikamente oder Betäubungsmittel schließen lassen. Im weiteren Verlauf der Kontrolle gab der Mann gegenüber den Beamten an, dass er tatsächlich verschreibungspflichtige Medikamente einnehmen würde. Im Rahmen der Ermittlungen wurde bekannt, dass diese Medikamente die Fahrtüchtigkeit erheblich beeinflussen. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

