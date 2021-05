Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Handy gestohlen; Spiegel zerstört.

Halver (ots)

Handy geklaut

Am 15.05. 2021, gegen 13 Uhr, wurde einer 41 jährigen Frau in der Halveraner Innenstadt ihr Handy aus der Hosentasche durch Taschendiebe gestohlen. Sie merkte den Diebstahl nicht. Eine Ortung ihres Handys ergab, dass sich dieses im Bereich Lüdenscheid "eingelockt" hatte. Die Ermittlungen dauern an.

In der Nacht vom 13.05. zum 14.05. beschädigten unbekannte Täter den Außenspiegel eines weißen VW UP, welcher an der Eichendorfstraße abgeparkt war. Die 56 jährige Geschädigte fand das zersplitterte Glas auf dem Boden liegend vor. Sachdienliche Hinweise zu den angezeigten Straftaten nimmt die Polizei in Halver entgegen.

