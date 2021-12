Polizei Wuppertal

POL-W: W Mann in Unterbarmen niedergestochen - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Nachdem in der vergangenen Samstagnacht (11.12.2021, 00:40 Uhr) ein Mann niedergestochen wurde ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal zu den Hintergründen. Eine Streifenbesatzung bemerkte in der Loher Straße eine männliche, offensichtlich verletzte Person. Der 48-Jährige war zuvor in eine Auseinandersetzung geraten und hatte Verletzungen im Gesicht und eine tiefere Verletzung im Unterbauch davon getragen. Nach ersten Erkenntnissen hatte eine sechs- bis achtköpfige Gruppe Jugendlicher in einem Park an der Straße Am Brögel auf ihn eingeschlagen und mit einem spitzen Gegenstand -vermutlich einem Messer- auf ihn eingestochen. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten ins Krankenhaus. Nur durch eine Notoperation konnten weitere, schwere Folgen für den Mann abgewendet werden. Um die Tat aufklären zu können bitten Staatsanwaltschaft und Polizei Zeugen, die Angaben zum taterheblichen Zeitpunkt geben können, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

