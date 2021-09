Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- Unfall im Gegenverkehr

Wetter (ots)

Ein 62-jähriger Ennepetaler fuhr am Mittwochmorgen auf der Grundschötteler Straße in absteigende Richtung. In Höhe der Hausnummer 124 geriet er mit seinem Ford Transit aus bisher nicht bekannten Gründen in den Gegenverkehr und stieß mit dem Pkw der entgegenkommenden 36-jährigen Wetteranerin zusammen. Diese wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt, sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge waren beide nicht mehr fahrbereit, sie mussten durch Abschleppunternehmen vom Unfallort entfernt werden.

