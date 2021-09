Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Alleinunfall auf der Hembecker Talstraße

Ennepetal (ots)

Ein 16-Jähriger fuhr am Dienstagabend mit seiner Yamaha (125 cm3) talwärts auf der Hembecker Talstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor er in Folge einer Unachtsamkeit die Kontrolle über sein Kraftrad und stürzte. In Folge des Sturzes wurde er auf die Fahrbahn geschleudert und leicht verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

