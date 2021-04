Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Betrug, Urkundenfälschung, Steuerhinterziehung

Bundespolizei nimmt zwei Gesuchte am Flughafen Köln/Bonn fest

Köln/Bonn (ots)

Am Osterwochenende vollstreckte die Bundespolizei am Flughafen Köln/Bonn drei Haftbefehle bei zwei Reisenden.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (4. April 2021) kontrollierten Beamte der Bundespolizei kurz nach Mitternacht einen niederländischen Staatsangehörigen im Zuge der Einreise eines Fluges aus Istanbul. Die Kontrolle ergab eine Fahndungsnotierung zwecks Festnahme zur Auslieferung an die Niederlande. Anlass für die Ausschreibung waren Fälschungs- und Betrugsdelikte, die dem Gesuchten zur Last gelegt werden. Der 46-Jährige wurde an den Gewahrsamsdienst der Kölner Polizei übergeben.

In der Nacht von Ostermontag auf Dienstag (6. April 2021) konnte die Bundespolizei schließlich einen weiteren Fahndungserfolg erzielen: Im Rahmen der grenzpolizeilichen Kontrolle zur Ausreise nach Istanbul überprüften die Beamten gegen 01:30 Uhr einen türkischen Staatsangehörigen. Dieser wurde gleich mit zwei Haftbefehlen der Staatsanwaltschaft Bochum wegen Steuerhinterziehung in mehr als dreizehn Fällen gesucht. Einer drohenden Ersatzfreiheitsstrafe konnte der 47-Jährige im letzten Moment entgehen, in dem er die offenen Geldstrafen in Höhe von 6000 und 3350 sowie eine weitere Restgeldstrafe in Höhe von fünf Euro noch vor Ort beglich - seinen Flug nach Istanbul erreichte er allerdings trotz "Gestattung der Weiterreise" nicht mehr.

