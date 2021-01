Polizei Hagen

POL-HA: Über sieben Jahre lang ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Hagen (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle ist am Samstagabend (23.01.2021) ein 47-jähriger Mann aufgefallen, der bereits seit mehreren Jahren ohne Fahrerlaubnis Auto fährt. Der Hagener fuhr gegen 20.25 Uhr mit seinem Seat durch den Fußgängerzonenbereich in der Mittelstraße mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Bei der anschließenden Kontrolle verlangten die Beamten die Aushändigung des Führerscheins. Der 47-Jährige gab an, dass er diesen nur vergessen habe. Er versicherte aber, im Besitz des Dokuments zu sein. Eine nähere Überprüfung durch die Beamten ergab allerdings, dass dem Hagener seine Fahrererlaubnis bereits im Jahr 2013 entzogen worden ist. Er gab an, dass er dennoch in der Vergangenheit bereits mehrfach Auto gefahren sei. Gegen den Hagener wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. (ts)

