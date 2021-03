Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in der Kefersheimer Straße, 55743 Kirchenbollenbach

Idar-Oberstein (ots)

Am Freitag, 26.03.2021 kam es zwischen 08:00Uhr-10:30Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht im Bereich der Kefersheimerstraße in 55743 Kirchenbollenbach. Hierbei wurde ein am Fahrbahnrand geparkter Kleinbus auf der hinteren linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca.300EUR Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Nummer 06781/5610 entgegen

