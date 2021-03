Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Konz (ots)

Am Mittwoch, den 24.03.2021, gegen 13:24 Uhr, kam es auf der L139 zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Ein Linienbus befuhr die L139 von Krettnach in Richtung Pellingen. Vor ihm fuhr ein 38jähriger Mann aus Trier mit seinem Fahrrad. Kurz vor einer Linkskurve überholte der Bus den Radfahrer. Dabei achtete er nicht auf den Gegenverkehr. Eine 38jährige Frau aus Konz, welche mit ihrem VW Sharan die K 139 aus Richtung Pellingen in Richtung Krettnach befuhr, musste eine Notbremsung vollziehen, um eine Kollision mit dem Bus zu vermeiden. Der hinter ihr fahrende 20 jährige Mann aus Luxemburg schaffte es nicht, seinen Seat rechtzeitig abzubremsen und fuhr auf den Sharan auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Fahrer oder die Fahrerin des Linienbusses entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Saarburg, Tel: 06581-91550 zu melden.

