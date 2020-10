Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Schwerer Verkehrsunfall auf der B8

Dinslaken (ots)

Am Freitag um kurz nach 13.00 Uhr kam es in Dinslaken in Höhe einer Tankstelle kurz vor der BAB 59 zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Rollerfahrerin schwer verletzt wurde.

Nach den bisherigen Ermittlungen musste ein 36-jähriger LKW-Fahrer aus Essen mit seinem Fahrzeug verkehrsbedingt warten. Eine hinter ihm fahrende 50 Jahre alte Rollerfahrerin aus Duisburg fuhr daraufhin auf den LKW auf und verletzte sich schwer. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus.

Für die Bergung der Verletzten sowie für die Unfallaufnahme mussten Polizeibeamte die B8 in beide Richtungen sperren. Den Verkehr in Richtung Duisburg leiteten sie ab. Dennoch kam es kurzfristig zu massiven Verkehrsstaus in diesem Bereich.

Gegen 13.30 Uhr konnte der Verkehr wieder freigegeben werden.

