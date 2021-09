Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen-Bohlingen

Landkreis Konstanz) Entgegenkommendem Fahrzeug ausgewichen, Sachschaden von rund 12.000 Euro (09.09.201)

Singen (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 21.40 Uhr, ist es auf dem Schiener Berg zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 20-jährige Autofahrerin fuhr von Bohlingen in Richtung Schienen, als ihr ein unbekanntes Auto auf ihrem Fahrstreifen entgegenkam. Trotz ihrer Warnung mit der Lichthupe reagierte der entgegenkommende Fahrer nicht. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden musste die junge Autofahrerin mit ihrem BMW auf den Seitenstreifen ausweichen. Hierbei verlor sie die Kontrolle über ihren Wagen, der sich um 90 Grad drehte und mit in der Luft hängenden Hinterrädern auf dem erhöhten Seitenstreifen liegenblieb. Ein Kranwagen musste das Auto bergen, dass wegen starker Beschädigungen nicht mehr fahrbereit war. Die BMW-Fahrerin blieb unverletzt, der Schaden am Auto beläuft sich auf rund 12.000 Euro. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort. Personen, die Angaben zu ihm machen können oder sonst sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell