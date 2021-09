Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gaienhofen - Landkreis Konstanz) Erst Auto und Pfosten beschädigt, dann geflüchtet (09.09.2021)

Gaienhofen (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 19 Uhr, bis Donnerstag, 19 Uhr, ist es in der Straße "Winkelwiesen" zu einer Unfallflucht gekommen, bei der ein Unbekannter einen Gesamtsachschaden von rund 1.000 Euro verursachte. Eine 52-jährige Halterin eines Audi A5 stellte an ihrem geparkten Auto tiefe Kratzer auf der Beifahrerseite an der hinteren Tür sowie Beschädigungen an dem angrenzenden Pfosten der Parkplatzmarkierung fest. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um einen Ausgleich des angerichteten Schadens zu kümmern. Personen, die entsprechende Beobachtungen zu dem Unfall gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95066-0, in Verbindung zu setzen.

