Polizei Aachen

POL-AC: Nach versuchtem Raub auf Kiosk: 19-Jähriger in weiterem Fall dringend tatverdächtig

Alsdorf/Baesweiler (ots)

Nachdem ein 19-jähriger Mann am 16.07.21 nach einem versuchten Raub auf einen Kiosk in Alsdorf in Untersuchungshaft genommen wurde (siehe Meldung vom 20.07.2021 um 14.15 Uhr), führt eine Spur die Ermittler der Kripo nun zu einem weiteren Raub: Die Fingerabdrücke des 19-Jährigen wurden bereits am Vortag nach einem Raub auf einen Supermarkt in der Hauptstraße in Baesweiler gesichert. Dort hatte ein maskierter Täter gegen 21.30 Uhr das Geschäft betreten und eine Angestellte bedroht. Der Täter entkam mit mehreren hundert Euro Bargeld. Die Ermittlungen zu beiden Fällen dauern derzeit noch an. (am)

