POL-AC: Mit Pkw überschlagen: Drei Personen verletzt

Herzogenrath (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Oststraße wurden gestern Abend (01.08.21, 23.00 Uhr) drei Personen verletzt. Der 19-jährige Fahrer war nach eigenen Angaben in Richtung Kohlscheid unterwegs, als er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Wagen prallte gegen den Bordstein am linken Fahrbahnrand, überschlug sich und blieb in der angrenzenden Böschung auf dem Dach liegen. Der Fahrer und zwei weitere Insassinnen, beide 20 Jahre alt, konnten sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Sie wurden vor Ort medizinisch behandelt und anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert. Hinweise auf Alkohol- oder Drogenkonsum ergaben sich nicht.

Das Bild kann rechtefrei genutzt werden.

