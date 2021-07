Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Ladendiebstahl in Potenburg - Täter flieht mit Diebesgut aus Drogeriemarkt - Hinweise an die Polizei

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstag, den 29.07.2021, ereignete sich gegen 11.25 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Hundertwasserallee ein Ladendiebstahl, bei dem ein unbekannter Täter im Zeitraum von 11.13 Uhr bis zum Vorfallszeitpunkt diverse Drogerieartikel in seinem Rucksack verstaute und das Geschäft fluchtartig verließ, ohne diese zu bezahlen. Beim Passieren des Eingangsbereiches wurde die Diebstahlssicherung ausgelöst.

Der Täter, der unerkannt entkommen konnte, wird wie folgt beschrieben:

- männlich - trug ein grünes Basecap, eine graue Jacke und eine schwarze Hose - führte einen schwarzen Rucksack mit sich

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell