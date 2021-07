Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Wilhelmshaven - 20-jähriger Pkw-Fahrer prallt mit seinem Fahrzeug gegen eine Hauswand - Test verlief positiv auf Kokain - Polizei leitet Ermittlungsverfahren ein

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwochabend erhielt die Polizei gegen 20.30 Uhr Kenntnis von einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw alleinbeteiligt gegen eine Hauswand in der Peterstraße Ecke Mozartstraße geprallt sein soll. Dies bestätigte sich vor Ort. Der 20-jährige Fahrzeugführer gab bei der Unfallaufnahme an, dass er an der dortigen Kreuzung zunächst an der Lichtzeichenanlage gehalten und nach Schaltung des Grünlichtes beschleunigt habe. Aufgrund regennasser Fahrbahn sei er dann ins Schleudern geraten, über den Bordstein gefahren, gegen eine Hauswand geprallt und nach einer Drehung erneut an einer Hauswand neben dem ersten Aufprall zum Stehen gekommen. Der Pkw wies rundum Beschädigungen auf, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An den Hausfassaden entstanden leichte Beschädigungen. Bei dem Fahrzeugführer, der wie sein 20-jähriger Beifahrer unverletzt blieb, stellten die Beamten Anzeichen einer Drogenbeeinflussung fest. Ein Test verlief positiv auf Kokain, so dass die Beamten ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs einleiteten und auf Antrag der Staatsanwaltschaft und nach richterlicher Anordnung eine Blutprobenentnahme sowie die Beschlagnahme des Führerscheins erfolgten.

