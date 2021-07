Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Falsche Wasserwerker täuschen Seniorin und entwenden eine Geldbörse - Hinweise nimmt die Polizei Varel entgegen

Varel (ots)

Am Mittwoch teilte eine 81-jährige Varelerin der Polizei um 14.10 Uhr telefonisch mit, dass unmittelbar zuvor zwei vermeintliche Wasserwerker bei ihr vorstellig geworden wären. Die beiden Männer täuschten eine Überprüfung nach einem angeblichen Wasserrohrbruch in der Nachbarschaft vor und kamen so in die in der Pelzerstraße befindlichen Wohnung. Durch die angebliche Überprüfung abgelenkt gelang es einem der Täter aus dem Schlafzimmer der Geschädigten die Geldbörse samt Bargeld zu entwenden. Die Seniorin traf den Täter dort an und forderte beide Personen auf, ihre Wohnungen zu verlassen. Das Fehlen ihrer Geldbörse stellte sie erst im Nachgang fest. Die Varelerin beschreibt die Personen wie folgt: - männlich - kräftige Gestalt - ca. 1,75 - 1,80 m groß - ca. 25 - 30 Jahre alt - kurze, schwarze Haare - trugen bei der Tatausführung Masken - Bekleidung: eine Person trug eine helle cremefarbene Oberbekleidung (mit Weste) und Hose, die weitere Person soll dunkel gekleidet gewesen sein Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.

