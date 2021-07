Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Mit 1,26 und 1,72 Promille in Wilhelmshaven kontrolliert - Polizei leitet Verfahren gegen Fahrzeugführer im Alter von 32 und 54 Jahren ein

Wilhelmshaven (ots)

Die Beamten des Einsatz- und Streifendienstes Wilhelmshaven kontrollierten gestern und heute zwei Autofahrer, die trotz Alkoholisierung mit ihren Pkw unterwegs waren.

Im Einzelnen:

Am Mittwochvormittag kontrollierten die Beamten am Südstrand einen 54-jährigen Fahrzeugführer, der seinen Pkw alkoholisiert führte. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,72 Promille, so dass die Beamten eine Blutprobenentnahme anordneten, den Führerschein beschlagnahmten und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr einleiteten.

Donnerstagnacht führte eine Verkehrskontrolle in der Weserstraße ebenfalls zu der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens und zur Führerscheinbeschlagnahme. Ein Atemalkoholtest bei dem 32-jähriger Fahrzeugführer ergab einen Wert von 1,26 Promille, so dass die Beamten auch in diesem Fall eine Blutprobenentnahme anordneten und die weiteren Maßnahmen trafen.

