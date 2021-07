Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung in Hohenkirchen (mit Bild)

Hohenkirchen (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es im Alma-Rogge-Weg in Hohenkirchen zu einer Sachbeschädigung. Zurzeit unbekannte Täter warfen eine Mülltonne in ein Fenster eines leerstehenden Einfamilienhauses. Das Fenster wurde hierdurch vollständig zerstört.

Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461 9211-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell