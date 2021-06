Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugenaufruf nach zwei Diebstählen

Leiferde und Gifhorn (ots)

Am Montagmorgen vor einer Woche, gegen 10:00 Uhr, parkte ein Müdener seinen VW Multivan am Bahnhof Leiferde. Als er gegen 18:30 Uhr wieder losfuhr, bemerkte er auffällig laute Geräusche beim Fahren. In einer Werkstatt stellte man das Fehlen des Katalysators fest, dieser wurde mit Hilfe einer Flex abmontiert. Zusätzlich wurde auch das Ersatzrad aus der Mulde unter dem Kofferraum entwendet. Zeugen und Hinweisgeber in dieser Sache wenden sich bitte an die Polizei in Meinersen, 05372 9785-0.

Zu einem dreisten Diebstahl kam es am vergangenen Freitagabend. Eine 69-Jährige aus Gifhorn fuhr gegen 21:45 Uhr mit ihrem Fahrrad langsam über den Schillerplatz in Richtung Steinweg. Vermutlich beim Durchfahren einer Personengruppe auf Höhe einer dortigen Bar wurde ihr blauweißer Rucksack, der mittels eines Expanders gesichert war, durch Unbekannte entwendet. Zeugen und Hinweisgeber in dieser Sache wenden sich bitte an die Polizei in Gifhorn, 05371 980-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell