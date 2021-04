Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Mülleimer in Brand gesetzt - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Schöningen, Markt

26.04.2021, 23.00 Uhr

Unbekannte haben am Montagabend auf dem Marktplatz in Schöningen zwei Müllbehälter in Brand gesetzt. Der hierbei entstandene Schaden wird in den nächsten Tagen ermittelt.

Ein aufmerksamer Zeuge hatte die Polizei alarmiert, nachdem er gegen 23.00 Uhr beobachtet hatte, wie drei Personen den, in der Straße Markt, vor einem Schuhgeschäft stehenden Mülleimer in Brand setzten. Der Zeuge alarmierte umgehend die Polizei und folgte den drei Unbekannten. Die drei Personen bewegten sich weiter und setzten einen weiteren Mülleimer in Brand, der sich vor einer Apotheke befand.

Danach verlor der Zeuge die Unbekannten aus den Augen.

Zwei der Personen trugen dunkle Kapuzenpullover und führen jeweils ein Fahrrad mit sich. Die dritte Person war körperlich kleiner und trug eine gelbe Jacke.

Die Freiwillige Feuerwehr Schöningen war schnell vor Ort und löschte einen in Vollbrand und einen noch glühenden Mülleimer ab.

Die Polizei war mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz und konnte in unmittelbarer Tatortnähe zwei Personen antreffen. Ob und in wie weit diese beiden Personen mit den Bränden in Verbindung stehen, kann derzeit nicht gesagt werden.

Die Polizei hofft darauf, dass weitere Zeugen verdächtige Personen beobachtet haben und bittet um Hinweise an das Polizeikommissariat am Burgplatz, Rufnummer 05352/95105-0.

