Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Zeugenaufruf nach Brand in Kindertagesstätte

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Am Stemmelteich

23.04.2021, 09.46 Uhr

26.04.2021

Aus bisher unbekannter Ursache geriet am Freitag, dem 23.04.2021, gegen 09.46 Uhr, ein Holzstapel an der Außenfassade einer Kindertagesstätte in der Straße Am Stemmelteich in Brand (wir berichteten).

Die Polizei bittet Personen, die sich zur Tatzeit in der nähe des Brandortes aufgehalten haben und/oder an dem Bereich vorbei gegangen bzw. gefahren sind, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/464-0 zu melden

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell