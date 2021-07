Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Polizei Wangerland sucht Zeugen nach Diebstahl einer Bronzeskulptur (mit Bildern)

Hooksiel (ots)

Wie am 28.07.2021 bekannt wurde, haben unbekannte Täter in den letzten Tagen eine von drei Bronzeskulpturen entwendet. Der Schaden liegt im 4-stelligen Bereich. Die Skulpturen sind am "Alten Hafen" in Hooksiel ausgestellt.

Hinweise nimmt die Polizei in Hohenkirchen unter 04463 8089110 entgegen.

